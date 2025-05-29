Motokuryeler için zorunlu olan P1 yetki belgesi ücreti ne kadar? P1 yetki belgesi nasıl alınır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki düzenlemeyle beraber motokuryelerin ilk kez kayıt altına alınacağını belirtti. Buna göre, motokuryelere "P1 yetki belgesi" almak zorunlu hala gelecek.

Motokuryelerle ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle birlikte moto kuryeler ilk defa kayıt altına alındı.

P1 yetki belgesi konusunda da önemli değişikliler yaşandı. Peki motokuryelere P1 belgesi nasıl alınır, ücreti ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

P1 YETKİ BELGESİ ÜCRETİ NE KADAR?

Bakan Uraloğlu açıklamasında “En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek.” dedi

P1 YETKİ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Bakan Uraloğlu, kuryelerin yetki belgelerini yüzde 5’e varan indirimle e-Devlet portalından da alabileceklerini konusunda bilgi verdi. Ancak P1 yetki belgesi ücretleri konusunda henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

Kurye işletmecilerinin mesleki yeterlilik belgelerinin (SRC- Moto Kurye SRC – Kurye Faaliyet Belgesi) 1 yıl içerisinde alınmasına imkan tanınacağı Bakan Uraloğlu tarafından belirtildi.

P1 YETKİ BELGESİ NEDİR?

P1 yetki belgesi, ticari amaçla il içi dağıtım işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

P1 yetki belgesi, ticari amaçla yapılan, il sınırları içinde kalan. dağıtım ve taşıma faaliyetlerini yasal çerçevede yürütmek isteyen gerçek kişiler (şahıs işletmecileri) ve tüzel kişiler (şirketler) için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen bir yetki türüne verilen isimdir.