Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Haberler > Motorin ve benzin zamlandı! 15 Mart Cuma benzin mazot fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları 2024

Motorin ve benzin zamlandı! 15 Mart Cuma benzin mazot fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Motorin ve benzin zamlandı! 15 Mart Cuma benzin mazot fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güncel akaryakıt fiyatları 15 Mart 2024 Cuma günü sorgulanıyor. Benzin ve motorine zam geldi. Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, hız kazandı. Peki, 15 Mart akaryakıta kaç para? 1 litre mazot fiyatı ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar? İstanbul'da mazotun litresi ne kadar? Benzin mi pahalı mazot mu? Güncel 2024 benzin, motorin, LPG fiyatları haberimizde…

En güncel benzin fiyatlarını, LPG fiyatlarını ve motorin fiyatlarını araç sürücüleri sorguluyor. Benzine ve motorine indirim ya da zam var mı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gece yarısı yakıta zam geldi. Döviz kuru ve petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını altüst etti. Peki, İstanbul Ankara İzmir güncel motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Dün gece itibarıyla hem benzin hem motorine zam pompaya yansıdı. Benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı. 

Motorin ve benzin zamlandı! 15 Mart Cuma benzin mazot fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları 2024 - 1. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI 15 MART CUMA

İstanbul

Benzin: 41,97 TL

Motorin: 42.06 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,79 TL

Motorin fiyatı: 42,65 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 43 TL

Motorin fiyatı: 42,86TL

LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evde Bakım Parası 15 Mart'ta hesaplara yattı - HaberlerEvde Bakım Parası 15 Mart'ta hesaplara yattıFenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi hangi takım oldu? UEFA Konferans Ligi maçı eşleştirmeleri çekildi - HaberlerFenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi hangi takım oldu? UEFA Konferans Ligi maçı eşleştirmeleri çekildiGelinim Mutfakta 15 Mart Cuma birincisi Tuğba oldu! Gelinim Mutfakta kim gitti? - HaberlerGelinim Mutfakta 15 Mart Cuma birincisi Tuğba oldu! Gelinim Mutfakta kim gitti?Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı ne zaman oynanacak? - HaberlerFenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı ne zaman oynanacak?Bugün orucun kaçıncı günü 2024? 15 Mart bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? - HaberlerBugün orucun kaçıncı günü 2024? 15 Mart bugün kaçıncı orucu tutuyoruz?Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kura çekimi saat 16.00'da UEFA TV'den canlı yayınlanacak - HaberlerFenerbahçe'nin Konferans Ligi kura çekimi saat 16.00'da UEFA TV'den canlı yayınlanacakPeygamber Efendimiz sahurda ne yerdi? - HaberlerPeygamber Efendimiz sahurda ne yerdi?A Milli Takım aday kadrosu 2024! Milli takım aday kadrosunda kimler var, Arda Güler var mı? - HaberlerA Milli Takım aday kadrosu 2024! Milli takım aday kadrosunda kimler var, Arda Güler var mı?İzmir Kemalpaşa'da soğuk hava deposunda yangın! İzmir yangın son durum - Haberlerİzmir Kemalpaşa'da soğuk hava deposunda yangın! İzmir yangın son durumTürkiye'nin UEFA ülke puanı kaç oldu? - HaberlerTürkiye'nin UEFA ülke puanı kaç oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...