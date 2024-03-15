Motorin ve benzin zamlandı! 15 Mart Cuma benzin mazot fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları 2024

Güncel akaryakıt fiyatları 15 Mart 2024 Cuma günü sorgulanıyor. Benzin ve motorine zam geldi. Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, hız kazandı. Peki, 15 Mart akaryakıta kaç para? 1 litre mazot fiyatı ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar? İstanbul'da mazotun litresi ne kadar? Benzin mi pahalı mazot mu? Güncel 2024 benzin, motorin, LPG fiyatları haberimizde…

En güncel benzin fiyatlarını, LPG fiyatlarını ve motorin fiyatlarını araç sürücüleri sorguluyor. Benzine ve motorine indirim ya da zam var mı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gece yarısı yakıta zam geldi. Döviz kuru ve petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını altüst etti. Peki, İstanbul Ankara İzmir güncel motorin, benzin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Dün gece itibarıyla hem benzin hem motorine zam pompaya yansıdı. Benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı.

AKARYAKIT FİYATLARI 15 MART CUMA

İstanbul

Benzin: 41,97 TL

Motorin: 42.06 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,79 TL

Motorin fiyatı: 42,65 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 43 TL

Motorin fiyatı: 42,86TL

LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.