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Motorine zam gelecek mi? Benzinden sonra sıra motorinde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Motorine zam gelecek mi? Benzinden sonra sıra motorinde!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki değişimler sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzine yapılacak olan 1 TL’lik zammın ardından, motorin fiyatlarında artış olup olmayacağı gündeme geldi.

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası daha gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle benzin fiyatlarına gelen zam sonrası şimdi gözler motorine çevrildi. Sektör kaynaklarının iddiasına göre 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorin litre fiyatına 1 TL zam yapılması bekleniyor. 

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 14 Haziran Cuma günü benzine yapılan 1 TL’lik zammın ardından, motorin için de benzer bir artış gündemde. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, motorin litre fiyatına 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam yapılacak. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar için yeni bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Zam kararının brent petrolün varil fiyatındaki yükselişle ve döviz kurundaki dalgalanmayla doğrudan ilişkili olduğu belirtiliyor. Son haftalarda petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket etmesi ve dolar/TL kurundaki artışlar, pompa fiyatlarına yansıyan zamlarda etkili oluyor.

Motorine zam gelecek mi? Benzinden sonra sıra motorinde! - 1. Resim

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 11 HAZİRAN

Motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum şehir şehir şu şekilde:

İSTANBUL (AVRUPA):

Benzin: 46.92 TL

Motorin: 46.23 TL

Otogaz: 25.09 TL

İSTANBUL (ANADOLU):

Benzin: 46.77 TL

Motorin: 46.11 TL

Otogaz: 24.49 TL

ANKARA:

Benzin: 47.61 TL

Motorin: 47.10 TL

Otogaz: 24.99 TL

İZMİR:

Benzin: 47.94 TL

Motorin: 47.43 TL

Otogaz: 24.94 TL

Motorin fiyatlarında beklenen 1 TL’lik zamla birlikte litre fiyatlarının birçok şehirde 48 TL’yi aşması bekleniyor.

Motorine zam gelecek mi? Benzinden sonra sıra motorinde! - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye’deki akaryakıt fiyatları; brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirleniyor. Fiyatların belirlenmesinde şu faktörler öne çıkıyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalya piyasasında günlük yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru esas alınır.

Vergiler: Gümrüksüz fiyat üzerine ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek pompa fiyatı hesaplanır.

Brent ve Kur: Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, nihai fiyatların günlük ya da haftalık olarak güncellenmesine neden olur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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