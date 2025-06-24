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Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? MTV borcu sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haziran ayının sonlarına doğru Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödeme tarihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplanmaktadır. MTV ödemelerinin zamanın yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanmaktadır. Ayrıca MTV ödemeleri her sene Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 taksit şeklinde ödeniyor.

MTV ikinci taksit ödemeleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi, ödemeleri araştırılıyor. Her sene sürücüler tarafından iki taksit halinde gerçekleşen MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında yapıldı. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte tüm ayrıntılar...

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? MTV borcu sorgulama ekranı - 1. Resim

MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 taksitle ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. 

Haziran ayına kısa süre kala MTV ödemelerini 2. taksiti aratılmaya başlandı. MTV ödemelerinde İkinci taksit ise 31 Temmuz'da tamamlanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? MTV borcu sorgulama ekranı - 2. Resim

MTV ÖDEMELERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) ya da GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatleri arasında ödenmektedir.

Anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödemeler yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden giriş yaparak MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman? MTV borcu sorgulama ekranı - 3. Resim

MTV SORGULAMA VE ÖDEME

Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama ve ödeme işlemi; anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığından plaka bilgisi ile yapılmaktadır.

Gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” butonuna giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile de ödeme imkanı gerçekleştirilebilir.

e-Devlet üzerinden de ''https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme'' adresi aracılığı ile sorgulama yapılmaktadır.

MTV SORGULAMA VE ÖDEME

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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