MTV ödemesi saat kaça kadar yapılır? MTV 2. taksit ödeme ekranı

2025 MTV 2. taksit ödemeleri için bugün son gün. Motorlu Taşıtlar Vergisi bankalar veya Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden yapılıyor. 31 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla MTV ödemesinin son gününe gelindi. Peki, MTV ödemesi saat kaça kadar yapılır?

MTV ÖDEMESİ SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?

2025 yılı MTV ödemeleri ikinci taksitini ödemek için bugün son gün. Her yıl ocak ve temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenebilen MTV'nin son tarihi 31 Temmuz Çarşamba günü oldu. Dijital Vergi Dairesi'nin sitesinde belirtilen açıklamaya göre, MTV ve trafik para cezası borçları 00.10-23.50 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeniyor. Bu nedenle MTV 2. taksit ödemesi 31 Temmuz 2025 23.50'ye kadar yapılabilir.

MTV BORCU NEREDEN ÖDENİR?

MTV borcu, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde e anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

GİB üzerinden ödeme yapacakların tarayıcılara tam adresi yazmaları ve resmi internet sitesinden ödeme yaptıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.

E DEVLET İLE MTV BORCU SORGULAMA VE ÖDEME

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini girenler MTV borçlarını sorgulayarak ödemelerini gerçekleştirebilir.

E DEVLET İLE MTV BORCU ÖDEME EKRANI