Usta sanatçı Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti. Kızını ziyaret etmek için ABD'ye giden sanatçı burada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Vefat haberi sonrası Muazzez Abacı'nın kızı Saba Abacı'nın hayatı, mesleği ve babasının kim olduğu merak edildi.

Geçtiğimiz haftalarda kızını görmek için ABD'ye seyahat eden Muazzez Abacı, hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle tedavi altına alınan Abacı'nın kaybı sonrası hayatına dair merak edilenler araştırılıyor. Özellikle kızı Saba Abacı kimdir, ne iş yapar gündeme geldi.

MUAZZEZ ABACI'NIN KIZI KİMDİR?

Muazzez Abacı'nın Abdurrahman Abacı ile evliliğinden 1969 yılında dünyaya gelen Saba Abacı doktordur. Sera Anderson isminde bir kızı olan Saba Abacı, Amerika Birleşik Devletlerinde yaşıyor. Torunu Sera Anderson'un 24-25 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Muazzez Abacı'nın kızı kimdir, ne iş yapıyor? Saba Abacı hakkında merak edilenler

SABA ABACI'NIN BABASI KİMDİR?

Saba Abacı'nın babası Muazzez Abacı'nın ilk eşi polis olan Abdurrahman Abacı'dır.

SABA ABACI NE DOKTORU?

Tıp eğitimini 1986-1993 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Saba Abacı, eğitimine ABD'de devam ederek Çocuk Psikiyatristi alanında doktorluk yapıyor.

Muazzez Abacı'nın kızı kimdir, ne iş yapıyor? Saba Abacı hakkında merak edilenler

MUAZZEZ ABACI HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

2 Kasım 1947 yılında Ankara'da doğan Muazzez Abacı, ilk olarak Ankara Radyosuna 1966 yılında girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde'yi çıkardı. Radyo yıllarının ardından İstanbul'daki gazinolada sahne almaya başladı.

Başlıca albümleri arasında; Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) bulunuyor.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 1998'de Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı ünvanına layık görüldü.

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası