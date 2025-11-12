Türk müziğinin acı kaybı: Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Muazzez Abacı, burada geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Abacı'ya yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun ortaya çıkmış; böbreklerin görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerlerinin su topladığı ve bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıktığı açıklanmıştı.

78 yaşındaki sanatçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MUAZZEZ ABACI K İ MD İ R?

Hicran Muazzez Abacı, 2 Kasım 1947, Ankara doğdu. Babası Oktay Altıoklar'dır. İlkokula yatılı olarak başladığı Ankara Koleji'nde liseye kadar okudu.

İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu ve çok sevildi. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak istikrarsız özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 1998'de Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı ünvanına lâyık görülmüştür.

2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.

1969 yılında dünyaya getirdiği doktor olan kızı Saba'nın babası ilk eşi polis memuru Abdurrahman Abacı'dır. Daha sonra avukat Atilla Kurtbaş ile iki yıl süren (1973-1975) bir evlilik yaptı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abacı'nın vefatının ardından sosyal medya X hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: