Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı? 9 Haziran ATV yayın akışı ile yeni bölüm tarihi belli oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Milyonların sıkı bir şekilde takip ettiği programın yeni bölümü için 9 Haziran ATV yayın akışı araştırılıyor. Kurban Bayramı sebebiyle sevilen yapımın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı arama motorlarında sorgulatılıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümünün yayın tarihi merak edildi. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde yayın akışlarında farklılıklar meydana geldi.

Gözler sevilen gündüz kuşağu Müge Anlı'nın programına çevrildi. Milyonların büyük bir ilgiyle yakından takip ettiği yapımda kayıp isimler ailelerine kavuşmaya devam ederken, faili meçhul cinayetler ise tek tek günyüzüne çıkıyor. Peki, 9 Haziran ATV yayın akışı ile Müge Anlı yeni bölümü var mı? İşte ATV yayın akışı...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugünün resmi tatil olarak kabul görmesinden dolayı ekrana gelmiyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölüm 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NEDEN YOK?

Bugün Kurban Bayramı'nın dördüncü günüdür ve resmi tatildir. Bu sebeple Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü yayınlanmamaktadır.

9 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Can Borcu 22.Bölüm

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 İç Savaş TV'de ilk / Yabancı Sinema

22: 30 Anka / Yerli Sinema

01: 00 Anka / Yerli Sinema

03: 20 Aldatmak