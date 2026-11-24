Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Akşam saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar ''Muğla depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?'' araştırmaya başladı. İşte Muğla deprem son dakika verileri...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Muğla'nın Milas ilçesinde 24 Kasım 2026 Salı günü saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7,28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Peki, Muğla depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?

Muğla depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? 24 Kasım Muğla depremi gündemde

MUĞLA DEPREMİNDE YIKIM OLDU MU?

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin değerlendirmelerine göre, deprem nedeniyle kent genelinde şu ana kadar bildirilen bir hasar bulunmuyor. Yetkililer, saha çalışmalarının ve gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Muğla depreminde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? 24 Kasım Muğla depremi gündemde

MUĞLA DEPREMİNDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Muğla'da yaşanan Milas merkezli deprem sonrası şu ana kadar can kaybı veya yaralanmaya ilişkin herhangi bir ihbar ya da resmi açıklama yapılmadı. Muğla Valiliği de il genelinde deprem kaynaklı olumsuz bir durumun yaşanmadığını duyurdu. İlk bilgilere göre deprem nedeniyle vatandaşların sağlık durumunu etkileyen bir olay bildirilmezken, ilgili ekipler gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor.

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