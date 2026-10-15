Muğlaspor ile Bursaspor, 15 Ekim Perşembe akşamı oynanacak karşılaşmada sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Futbolseverler, mücadele öncesinde maçın yayın bilgilerini, başlama saatini ve hakem kadrosunu araştırmaya başladı. Muğlaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman merak edilirken karşılaşmanın hakem kadrosu da açıklandı.

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Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, 15 Ekim Perşembe akşamı ekranlara gelecek. Muğlaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman soruları ise futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. İşte Muğlaspor Bursaspor şifresiz canlı yayın bilgileri...

Muğlaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maçı İlker Yasin Avcı yönetecek

MUĞLASPOR BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğlaspor - Bursaspor karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi TRT Türk üzerinden izleyebilecek. Karşılaşma şifresiz olarak ekrana gelecek.

Muğlaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maçı İlker Yasin Avcı yönetecek

MUĞLASPOR BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Muğlaspor ile Bursaspor arasındaki mücadele, 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Muğla Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

Muğlaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maçı İlker Yasin Avcı yönetecek

MUĞLASPOR BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Muğlaspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmada İlker Yasin Avcı orta hakem olarak görev yapacak. Avcı'nın yardımcılıklarını Samet Özkul ve Mehmet Şengül üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Oğuzhan Gökçen olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ümit Öztürk, AVAR görevini ise Bilal Gölen yürütecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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