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Muhtemel Aşk final mi yapıyor? Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihi

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Muhtemel Aşk final mi yapıyor? Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihi
Başlık ResmiMuhtemel Aşk final mi yapıyor? Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihi

"Muhtemel Aşk final mi yapıyor" sorusu gündeme geldi. Yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerini paylaştığı yapım için final iddiaları gündeme gelirken gözler Show TV’nin güncel yayın planına çevrildi.

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Show TV’de yayınlanan Muhtemel Aşk dizisi, yeni bölümleriyle ekran yolculuğunu sürdürüyor. MF Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstlenirken senaryosunu Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor. Peki, Muhtemel Aşk final mi yapıyor, dizi bitiyor mu?

MUHTEMEL AŞK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Muhtemel Aşk için şu ana kadar Show TV tarafından açıklanmış resmi bir final kararı bulunmuyor. Dizi hakkında zaman zaman final iddiaları gündeme gelse de kanalın resmi sayfasında yapımın yeni bölüm içerikleri yayımlanmaya devam ediyor.

Muhtemel Aşk final mi yapıyor? Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihi
Başlık ResmiMuhtemel Aşk final mi yapıyor? Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihi

Bu nedenle Muhtemel Aşk’ın kesin olarak final yapacağına ilişkin resmi bir bilgi yok. Dizinin yayın akışındaki geleceğine ilişkin kararın kanal ve yapım şirketi tarafından duyurulması beklenirken mevcut durumda yeni bölüm hazırlıkları sürüyor.

Muhtemel Aşk final mi yapıyor? Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihi
Başlık ResmiMuhtemel Aşk final mi yapıyor? Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihi

MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Muhtemel Aşk’ın yeni bölümü 8 Ekim 2026 Perşembe günü Show TV’de izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Defne, Kadir ve Tamer arasındaki gelişmeler yaşanırken Ali babasının kim olduğunu öğreniyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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