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Murathan Kısal kimdir, kiminle evli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Murathan Kısal kimdir, kiminle evli?
Filenin Sultanları, Galatasaray, Evlilik, Japonya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları kadrosunda yer alan milli voleybolcu Sinead Jack-Kısal ile evli olan Murathan Kısal gündeme geldi. Voleybolcu olan Murathan Kısal kimdir, evliliği ve kariyeri merak ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi (VNL) etabında kadroda yer alan Sinead Jack-Kısal'ın eşi voleybolcu Murathan Kısal gündeme geldi. Murathan Kısal kimdir, kiminle evli araştırılıyor.

MURATHAN KISAL KİMDİR?

22 Kasım 1989 tarihinde doğan Murathan Kısal, orta oyuncu pozisyonunda forma giydi. Galatasaray, Ziraat Bankası, Tokat Belediye Plevnespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor Japonya’da Voreas Hokkaido takımı ve Milas Belediyespor gibi pek çok takımda oynayan Murathan Kısal 2023 yılında profesyonel voleybolu bıraktı.

Murathan Kısal kimdir, kiminle evli? - 1. Resim

MURATHAN KISAL KİMİNLE EVLİ?

Voleybolcu Murathan Kısal, milli voleybolcu ve Eczacıbaşı oyuncusu Sinead Jack Kısal ile 8 Ağustos 2019 tarihinde evlendi.

SİNEAD JACK KISAL TÜRK VATANDAŞI MI?

8 Ağustos 2019'da Türk voleybolcu Murathan Kısal ile evlenen Sinead Jack Türk vatandaşlığı kazandı. 2022 yılından bu yana Sultanlar Ligi'nde Türk statüsünde oynuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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