Muslera Galatasaray'a ne zaman geldi? GS'de kalma süresi

Galatasaray’ın Uruguaylı efsane kalecisi Fernando Muslera, 30 Mayıs 2025’te RAMS Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılı formaya veda etti. Kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Muslera, duygusal bir törenle uğurlandı. Muslera Galatasaray'a geldiği tarih ve kalma süresi merak ediliyor.

Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera, 30 Mayıs'ta RAMS Başakşehir maçıyla sarı kırmızılılara veda etti. Muslera Galatasaray'a ne zaman geldi, kaç yıl kaldı merak ediliyor.

MUSLERA GALATASARAY’A NE ZAMAN GELDİ?

Fernando Muslera, 19 Temmuz 2011’de İtalya’nın Lazio kulübünden Galatasaray’a transfer oldu. Bu transfer sarı-kırmızılılar için dönüm noktası oldu.

Transfer, Lorik Cana’nın Lazio’ya takası ve Montevideo Wanderers’a 6,75 milyon euro ödenmesiyle gerçekleşti.

Muslera, yıllık 2 milyon euro maaşla 5 yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına 11 Eylül 2011’de İstanbul Başakşehir karşısında çıkan Muslera, 2-0’lık mağlubiyete rağmen kısa sürede taraftarın gözdesi oldu.

Muslera’nın 14 yıl önce geldiğinde genç bir kaleci olduğunu ve her kurtarışıyla taraftarları rahatlattığını vurguladı. 2011-2012 sezonunda ilk şampiyonluğunu yaşayan Muslera, bu transferle Galatasaray tarihine damga vuracak bir yolculuğa başladı.

MUSLERA GALATASARAY’DA KAÇ YIL KALDI?

Fernando Muslera, Galatasaray’da tam 14 yıl kaldı 2011’den 2025’e kadar sarı-kırmızılı formayı giydi. Bu süre zarfında 551 resmi maçta görev alarak kulüp tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.

Süper Lig’de 442 maçla en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını kazandı. Muslera, 14 sezonda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Toplam 19 kupayla Galatasaray’ın en çok kupa kazanan yabancı oyuncusu oldu.

MUSLERA NEDEN AYRILDI?

Muslera, ailesine ve memleketine yakın olma isteği nedeniyle sarı kırmızılı kulüpten ayrılma kararı aldı.