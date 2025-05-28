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Mustafa Eskihellaç kimdir, nereli, istatistikleri nasıl? Türkiye'nin ABD ve Meksika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mustafa Eskihellaç kimdir, nereli, istatistikleri nasıl? Türkiye&#039;nin ABD ve Meksika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu!
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A Milli Futbol Takımı’nın Haziran ayında oynayacağı ABD ve Meksika hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde belirlenen 29 kişilik kadroda dikkat çeken isimlerden biri de Trabzonspor’da forma giyen Mustafa Eskihellaç oldu. İlk kez A Milli formaya davet edilen başarılı orta saha oyuncusu, performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Mustafa Eskihellaç kimdir, nereli, kaç yaşında, istatistikleri nasıl merakla araştırılıyor.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KİMDİR, NERELİ?

Trabzon doğumlu olan Mustafa Eskihellaç Türk futbolunun son dönemlerde öne çıkan orta saha oyuncularından biri olarak dikkatleri üzerine çekti.

Futbol kariyerine memleketinin amatör kulüplerinden Çağlayanspor’da başlayan Eskihellaç, ardından altyapı gelişimini 3. Lig ekiplerinden Düzyurtspor’da sürdürdü. Burada geçirdiği başarılı yılların ardından profesyonelliğe adım atan oyuncu, performansıyla dikkat çekerek Süper Lig kulüplerinin ilgisini çekti.

Mustafa Eskihellaç kimdir, nereli, istatistikleri nasıl? Türkiye'nin ABD ve Meksika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu! - 1. Resim

Başarılı çıkışıyla Yeni Malatyaspor’a transfer olan Mustafa Eskihellaç, Süper Lig seviyesinde kendisini gösterme şansı buldu. Zamanla farklı kulüplerde kiralık olarak forma giyen futbolcu, hem 1. Lig hem de Süper Lig’de önemli tecrübeler kazandı.

2025 yılı itibarıyla Trabzonspor kadrosuna dahil edilen oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Eskihellaç çıkışını A Milli Takım’a ilk kez çağrılarak taçlandırdı.

Mustafa Eskihellaç kimdir, nereli, istatistikleri nasıl? Türkiye'nin ABD ve Meksika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu! - 2. Resim

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KAÇ YAŞINDA?

28 yaşındaki Mustafa Eskihellaç 5 Mayıs 1997 doğumludur. Kariyerinin ivme alan dönemine adım atan oyuncu son sezonlardaki istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Farklı lig seviyelerinde görev alarak gelişen Eskihellaç, orta saha pozisyonunda çok yönlü oyun tarzıyla teknik direktörlerin tercih ettiği oyunculardan biri haline geldi. Hem savunmada hem hücumda etkili rol alabilmesi Mustafa Eskihellaç'ın A Milli Takım seviyesinde şans bulmasını sağladı.

Mustafa Eskihellaç kimdir, nereli, istatistikleri nasıl? Türkiye'nin ABD ve Meksika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu! - 3. Resim

MUSTAFA ESKİHELLAÇ İSTATİSTİKLERİ

Futbolculuk kariyerine altyapıda başlayan Mustafa Eskihellaç, Çağlayanspor ve Düzyurtspor altyapılarında gelişim gösterdi. 2015 yılında profesyonel sözleşme imzaladığı Düzyurtspor formasıyla 59 maçta görev aldı ve 11 gol attı.

Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor’a transfer olan Eskihellaç, burada 63 resmi maça çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı. 2019 yılında kısa süreliğine Elazığspor’a kiralandı ve bu süreçte 13 maçta 4 gol kaydetti.

Mustafa Eskihellaç kimdir, nereli, istatistikleri nasıl? Türkiye'nin ABD ve Meksika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu! - 4. Resim

Aynı yıl içinde Boluspor’a kiralanan Eskihellaç burada da 28 maçta 2 gol attı. 2022-2025 yılları arasında Gaziantep FK formasını 65 maçta terletti ve 3 kez gol buldu.

Mustafa Eskihellaç 2023 yılında Kasımpaşa’da kiralık olarak 5 maçta görev aldı. 2025 yılı itibarıyla Trabzonspor’a transfer olan oyuncu, Karadeniz ekibiyle ilk resmi maçına çıktı. Genel toplamda ise Eskihellaç, profesyonel futbol kariyerinde 234 maça çıktı ve 24 gol kaydetti.

Mustafa Eskihellaç kimdir, nereli, istatistikleri nasıl? Türkiye'nin ABD ve Meksika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu! - 5. Resim

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO AÇIKLANDI

A Milli Futbol Takımı’nın Haziran ayında ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu kamuoyuyla paylaşıldı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik geniş listede ilk kez yer alan isimlerden biri de Mustafa Eskihellaç oldu.

Milli takım, 2026 Dünya Kupası öncesindeki bu hazırlık döneminde, 7 Haziran’da ABD ile Connecticut eyaletinde, 11 Haziran’da ise Meksika ile Kuzey Carolina’da karşılaşacak.

Mustafa Eskihellaç kimdir, nereli, istatistikleri nasıl? Türkiye'nin ABD ve Meksika ile oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu! - 6. Resim

Hazırlık maçlarında görev yapacak futbolcular, 1 Haziran Pazar günü TFF'nin Riva’daki Hasan Doğan Tesisleri'nde toplanacak. 2 Haziran’da burada yapılacak idmanın ardından milli kafile, aynı gece Türk Hava Yolları’na ait uçakla ABD’nin Boston kentine gidecek.

Aday kadroda yer alan kaleciler arasında Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır bulunurken; defans hattında Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Mustafa Eskihellaç gibi yeni oyuncular da yer aldı.

Orta saha ve hücum bölgesinde ise Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz gibi önemli futbolcular Montella’nın tercihleri arasında yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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