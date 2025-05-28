Türkiye maçı ne zaman? ABD - Türkiye 2026 Dünya Kupası hazırlık maçı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını sürdürürken, önemli bir özel maçla sahne alacak. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek olan ay-yıldızlılar bu mücadeleyle birlikte Dünya Kupası öncesinde güçlü bir rakip karşısında provasını gerçekleştirecek.

ABD TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekip 7 Haziran Cumartesi günü ABD ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford şehrinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye saatiyle 22.40’ta başlayacak özel karşılaşma, sonbaharda başlayacak Dünya Kupası Elemeleri öncesi milliler için önemli bir sınav olacak.

Ay-Yıldızlılar bugüne kadar ABD ile biri resmi olmak üzere toplam dört kez karşılaştı. Geride kalan mücadelelerde milliler, 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken 2 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. İki takım en son 2014 yılında özel bir maçta karşılaşmış ve bu mücadeleyi ABD kazanmıştı.

Bu sebeple 7 Haziran’daki maç, hem rövanş niteliği taşıyacak hem de kadroda yer alan genç oyuncular için uluslararası düzeyde tecrübe kazanma fırsatı sunacak.

2026 DÜNYA KUPASI ÖNCESİNDE MİLLİLER ABD VE MEKSİKA İLE KARŞILAŞACAK

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası’na hazırlık süreci kapsamında Amerika kıtasında iki özel karşılaşma oynayacak. ABD ile 7 Haziran’da oynanacak maçın ardından milliler 11 Haziran Çarşamba günü de Meksika karşısında sahaya çıkacak.

İkinci özel maç, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill şehrinde yer alan Kenan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve Türkiye saatiyle 04.00’te başlayacak.

Her iki rakip de 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer alıyor ve bu bağlamda dünya futbol sahnesinde oldukça etkili ekipler olarak biliniyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından açıklanan 29 kişilik kadroda birçok genç ve yeni isim de yer alıyor.

İlk kez milli davet alan Mustafa Eskihellaç da bu özel maçlarda kadroda bulunacak isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Milli futbolcularımız 1 Haziran Pazar günü saat 16.00’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerinde bir araya gelecek. Burada yapılacak antrenmanın ardından, 2 Haziran Pazartesi günü saat 23.00’te Türk Hava Yolları’na ait uçakla ABD’nin Boston şehrine hareket edecek olan kafile, hazırlık kampına başlayacak.