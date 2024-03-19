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Mustafa Suleyman Microsoft yapay zeka biriminin CEO'su oldu! DeepMind kurucu ortağı Mustafa Suleyman hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mustafa Suleyman Microsoft yapay zeka biriminin CEO&#039;su oldu! DeepMind kurucu ortağı Mustafa Suleyman hayatı ve kariyeri

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Microsoft, DeepMind'ın kurucu ortaklarından Mustafa Suleyman'ı yapay zeka biriminin başına getirdi. Mustafa Suleyman'ı Copilot AI girişimlerine liderlik etmesi için işe alındı. Peki, Microsoft AI'ın başkan yardımcısı ve CEO'su Mustafa Suleyman kimdir, Müslüman mı, Türk mü? DeepMind kimin? İşte hayatı ve kariyeri...

Mustafa Suleyman, 2022 yılında Google'ın ana şirketi Alphabet'ten ayrılarak Inflection AI adlı yapay zeka girişimini hayata geçirmiş ve bu girişimin kurucu ortağı ve CEO'su olmuştu. Microsoft, Google'ın 2014 yılında satın aldığı yapay zeka girişimi DeepMind'ın kurucu ortaklarından Mustafa Suleyman'ı Copilot AI girişimlerine liderlik etmesi için işe aldı. Peki, Microsoft AI'ın başkan yardımcısı ve CEO'su Mustafa Suleyman kimdir, Müslüman mı, Türk mü?

MUSTAFA SULEYMAN TÜRK MÜ?

Mustafa Süleyman, İngiliz annesi ve Suriyeli bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. London Borough of Islington'da Caledonian Road'da ailesiyle birlikte yaşadı. Süleyman, Oxford'daki Mansfield Koleji'nden mezun olduktan sonra, arkadaşı Muhammed Mamdani ile Müslüman Gençlik Yardım Hattı'nı kurmak için çalıştı. Ardından Londra Belediye Başkanı Ken Livingstone için insan hakları konusunda bir politika görevlisi olarak çalıştı ve Reos Partners adlı bir danışmanlık şirketi kurdu.

DEEPMİND KİMİN?

DeepMind Technologies, Alphabet Inc.'in bir yan kuruluşu olup, 2010'da kurulmuş bir İngiliz yapay zekâ program geliştirme şirketidir. Mustafa Süleyman, daha sonra DeepMind Technologies'i kurdu ve şirketin baş ürün sorumlusu olarak görev yaptı. DeepMind, 2014'te Google tarafından satın alınmıştır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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