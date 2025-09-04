Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > No internet connection hatası nedir? Google 'Bu siteye ulaşılamıyor' sorunu!

No internet connection hatası nedir? Google 'Bu siteye ulaşılamıyor' sorunu!

- Güncelleme:
No internet connection hatası nedir? Google &#039;Bu siteye ulaşılamıyor&#039; sorunu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google ve Youtube'da yaşanan erişim sorunu sonrası 'no internet connection' hatası ekranda yer aldı. İnternet kullanıcıları uyarının anlamını merak ederken erişim sorunun detayları ve son gelişmeler araştırılıyor.

Dünya genelinde Google servisleri ve YouTube'da 4 Eylül Perşembe günü, bugün, erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca internet kullanıcısı "No internet connectin" hatası nedir araştırıyor. 

NO İNTERNET CONNECTİON HATASI NEDİR?

Google arama motorunu veya servislerini kullanan internet kullanıcıları No internet connection hatası ile karşılaştı. Dünya çapında milyonlarca kullanıcı erişim sorunu nedeniyle hata bildirirken karşılaşılan No internet connection hatası "internet bağlantısı yok" anlamına geliyor. Google'da yapılan aramalara "bu siteye ulaşılamıyor" uyarısı da veriliyor. 

Outage Map sitesinde yer alan verilere göre sorun yoğunluklu olarak Doğu Avrupa bölgesinde yaşanıyor.

No internet connection hatası nedir? Google 'Bu siteye ulaşılamıyor' sorunu! - 1. Resim

GOOGLE'DA SORUN MU VAR?

4 Eylül 2025 Perşembe günü Google ve bağlı servisleri dünya genelinde ve özellikle doğu Avrupa bölgesinde çöktü. Yaşanan problem nedeniyle pek çok internet kullanıcısı erişim sorunu yaşıyor. 

No internet connection hatası nedir? Google 'Bu siteye ulaşılamıyor' sorunu! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

