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Noterler hafta içi her gün 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Noterler hafta içi her gün 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Noter kaçta açılıyor? Noterler hafta sonu açık mı? Noter kaçta kapanıyor? gibi sorular sıkça soruluyor. Vatandaşların resmi işlemlerini gerçekleştirmek için sıklıkla başvurduğu noterlerin çalışma saatleri ve yapılacak işlemler konusunda merak edilen detaylar hakkında bilgi veren yetkililer noterlerin hafta içi her gün sabah 09.00'da kapılarını açtığını ve akşam saat 17.00'ye kadar hizmet verdiğini duyurdu. Peki noterlerde hangi işlemler yapılabiliyor? İşte detaylar...

NOTERLER KAÇTA AÇILIYOR?

Noterlik hizmetlerinin önemli bir parçası olan çalışma saatleri, vatandaşların resmi işlemlerini gerçekleştirebilmesi adına büyük bir önem taşıyor. Noterlerin hafta içi her gün sabah saat 09.00'da kapılarını açmasıyla başlayan çalışma günü, öğle tatili olan 12.00 veya 12.30'a kadar devam ediyor. Öğleden sonra ise 13.00 veya 13.30'da tekrar mesaiye başlayan noterler, akşam saat 17.00'ye kadar vatandaşların işlemlerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Noterler hafta içi her gün 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor - 1. Resim

NOTERLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Noterlik dairelerinde gerçekleştirilen işlemler, kanunlar ve yönetmeliklerde belirtilen şekil ve süreçlere uygun olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda genel ve özel işlemler olmak üzere iki ana grupta toplanan noterlik işlemleri, vatandaşların çeşitli hukuki ve resmi ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Genel olarak yapılacak işlemler arasında evlenme sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, şirket sözleşmesi, vekaletname, tescil işlemleri gibi birçok hukuki belgenin düzenlenmesi ve onaylanması yer almaktadır. Özel olarak yapılacak işlemler arasında ise tespit işleri, emanet işleri ve vasiyetname gibi özel tasarruflarla ilgili işlemler bulunmaktadır.

Noterler, vatandaşların güvenli ve hızlı bir şekilde resmi işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için haftanın her günü çalışmaya devam ediyor. Bu sayede vatandaşlar, ihtiyaç duydukları belgeleri düzenleyebilir ve resmi işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirler.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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