Odine Solutions Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun değil

Odine halka arz onayı aldı. Odine Solutions Teknoloji talep toplamaya başladı. Finans sektöründe faaliyet gösteren kaynaklara göre, Odine Teknoloji şirketinin halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olup olmadığı merak ediliyor. Odine katılım endeksine uygun mu? Odine halka arz kaç lot düşer? Odine halka arz ne is yapar? Odine kaç lot verir?

Büyüklüğü 1,32 milyar TL olarak açıklanan Odine Solutions halka arzı katılım endeksine uygun değildir. Peki neden katılım endeksine uygun değil? Peki, Odine, hangi bankalar, kaç lot düşer?

ODİNE SOLUTİONS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla gerçekleşen Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ halka arzı, yatırımcıların odağında. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ halka arz günü geldi. 13-14-15 Mart tarihlerinde talep toplayacak. 88.400.000 olan mevcut sermayesiyle 22.100.000 sermaye artırımı hedefleyen Odine Teknoloji halka arz talep toplama başladı. Şirketin her pay adetine 30,00 TL fiyat biçiliyor. ODINE kodu ile şirket hisseleri Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da işlem görmeye başlayacak.

Finans sektöründe faaliyet gösteren kaynaklara göre, Odine Teknoloji şirketinin halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı tespit edildi. Katılım endeksi kriterlerine baktığımızda şirketlerin toplam faizli kredilerin piyasa değerine oranı yüzde 30'dan az olmalı. Fazla olması durumunda katılım endeksine uygun olmaz.

ODİNE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bu hafta halka arz olacak şirketler arasında yerini alan Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ talep toplama işlemi başladı. 1.32 milyar TL olarak belirlenen halka arz büyüklüğü kapsamında 44.200.000 lot dağıtımı yapılacak.

2.2 milyon katılım olursa- 13 Lot (390 TL)

2.5 milyon katılım olursa – 11 Lot (330 TL)

2.9 milyon katılım olursa – 10 Lot (300 TL)

3.3 milyon katılım olursa – 9 Lot (270 TL)

3.7 milyon katılım olursa – 8 Lot (240 TL)

4.1 milyon katılım olursa – 7 Lot (210 TL)

4.5 milyon katılım olursa – 6 Lot (180 TL)

4.9 milyon katılım olursa – 5 Lot (150 TL)