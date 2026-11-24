Öğretmen adaylarının merakla beklediği 15 bin kişilik öğretmen alımına ilişkin yeni açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre yapılacak alımın duyurusunun ve branş kontenjanlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman açıklanacağını bildirdi.

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Öğretmen atamaları branş dağılımı ne zaman açıklanacak merak edilirken 2027 yılında 15 bin öğretmen adayının daha Milli Eğitim Akademisi sürecine dahil edilmesi planlandığı belirtildi. İki yıl içerisinde toplam 30 bin öğretmen adayının mesleğe hazırlık sürecine alınması hedeflenirken gözler branş dağılımına çevrildi.

Öğretmen atamaları branş dağılımı ne zaman açıklanacak? Toplam 30 bin atama yapılacak!

ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı öğretmen alımına ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı'nda konuşan Erdoğan, 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre alınacak 15 bin öğretmen adayının duyurusunun bu hafta yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması beklenen duyuruyla birlikte öğretmen alımında branşlara göre kontenjan dağılımının da belli olması bekleniyor.

Öğretmen atamaları branş dağılımı ne zaman açıklanacak? Toplam 30 bin atama yapılacak!

2027 YILINDA 15 BİN ÖĞRETMEN ADAYI DAHA ALINACAK

Öğretmen alımlarının yalnızca 2026 yılıyla sınırlı kalmayacağı da açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayının daha Milli Eğitim Akademisi'ne alınmasının planlandığını belirtti.

2027 yılında alınması planlanan öğretmen adaylarının gelecek yıl eylül ayında akademi eğitimine başlaması hedefleniyor. Bu kapsamda önümüzdeki iki yıllık süreçte toplam 30 bin öğretmen adayının Milli Eğitim Akademisi bünyesinde mesleğe hazırlık sürecine dahil edilmesi planlanıyor.

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