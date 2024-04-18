Öğretmenler için emeklilik ön başvurusu 22 Nisan 2024- 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak

MEB’den emekli olmak üzere olan öğretmenler için duyuru geldi. Eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenler için 2024 yılı Haziran-Temmuz emeklilik dönemine başvuru yapmak isteyenler için tarihler açıklandı. Peki, Öğretmen emeklilik ön başvuru nasıl yapılır? Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ne zaman yapılır? Detaylar haberimizde...

Emekliliği yaklaşmış olan öğretmenler için son tarih açıklandı. MEBBİS e-Personel Kişisel Bilgi Modülü “Emeklilik Ön Başvuru” ekranından başvuru tarihlerini duyurdu. MEB emekli olmak üzere olan öğretmenler için son tarih ne? 25 yıldır öğretmenlik yapan ve 2024 yılında emekli olmak için gün sayan bir kişi ne kadar ödeme alır? Emeklilik bekleyen öğretmenler dikkat...

ÖĞRETMENLER İÇİN EMEKLİLİK ÖN BAŞVURUSU 24 MAYIS'A KADAR

MEB Personel Genel Müdürlüğü emekliliği yaklaşan öğretmenleri uyardı.

Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH) sınıfında hizmet veren eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin emeklilik işlemleri 29.08.2018 tarihli ve 16833931-903.06.01-E.15129618 (2018/15) sayılı Genelge çerçevesinde Haziran ve Temmuz ayları itibarıyla gerçekleştirilecek.

Eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden 2024 yılı Haziran-Temmuz emeklilik döneminde başvuru yapmak isteyenlerin MEBBİS e-Personel Kişisel Bilgi Modülü “Emeklilik Ön Başvuru” 22 Nisan 2024 - 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Emeklilik ön başvurusu yapan ve/veya yapamayan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden yazılı emeklilik talep dilekçelerinin kabulünün gerçekleşmesi ise 29.08.2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Genelgenin A. Emeklilik Başvuruları 1 inci maddesine göre yapılacak.

ÖĞRETMEN EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NEREYE VERİLİR?

İlgili dilekçe ile görev yaptığı birime başvurur. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Daire Başkanlığı ilgilinin dilekçesini ve birim yazısını Personel Daire Başkanlığına gönderir. Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğünce ilgilinin dilekçesi işleme alınır. Kişinin özlük dosyası incelenir.

ÖĞRETMENLER DÖNEM ORTASINDA EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2018/5 sayılı Genelgeye göre, öğretmenlerin bazı durumların varlığı halinde Temmuz ve Ağustos ayları dışında da emekli olması mümkündür.

25 YILINI DOLDURAN ÖĞRETMEN EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Ocak ayında yapılan zamlı maaşların ardından 25 yıl çalışma akdi bulunan bir öğretmen emekli olduğunda 21,992.09 TL ödeme alır. Aynı öğretmenin devletten alacağı emekli ikramiyesi ise 662,850.05 TL olarak hesaplandı.