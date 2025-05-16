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Okullarda son hafta devamsızlık yazılacak mı? Yaz tatiline geri sayım!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okullarda son hafta devamsızlık yazılacak mı? Yaz tatiline geri sayım!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz tatili ile Kurban Bayramı arasında iki hafta olması okulların son günlerinde devamsızlık yazılıp yazılmayacağı konusunu gündeme getirdi. Öğrenciler ve veliler karne haftası okullarda eğitimin devam etme ihtimalini merak ediyor.

Okulların son haftasında yoklama alınıp alınmayacağı her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu. Yaz tatiline kısa bir zaman kala öğrenciler karne alacakları gün okula gitmek zorunda olup olmadıklarını araştırmaya başladı.

OKULLARDA SON HAFTA DEVAMSIZLIK YAZILACAK MI?

Okullarda son hafta devamsızlık yazılacak mı sorusu yaz tatiline kısa süre kala merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı karne haftasında devamsızlık yazılmayacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da son hafta devamsızlık yazılma konusu okul yönetimi takdirine kalacak.

Okullarda son hafta devamsızlık yazılacak mı? Yaz tatiline geri sayım! - 1. Resim

KARNE GÜNÜ YOKLAMA ALINACAK MI?

Okullarda karne gününde devamsızlık yazılıp yazılmayacağı milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Karne günü karneler basıldığı için okullarda yoklama alınmayacağı için devamsızlık da sisteme girilmeyecek. Karne günü okula gitmeyen öğrenciler karnelerini alamayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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