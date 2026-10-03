Ömür Usta yeni bölüm tarihi, dizinin ilk bölümünün ardından izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'yi buluşturan yapımda 2. bölüm öncesi yeni fragmanlar yayınlanırken yayın günü ve saatine yönelik araştırmalar da hız kazandı.

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Ömür Usta, 27 Eylül'de ekran yolculuğuna başladıktan sonra ilk bölümüyle hikayesini izleyiciyle buluşturdu. Ay Yapım imzalı dizide Ömür'ün çocukları için verdiği mücadele, Tunç'la yeniden kesişen yolu ve Nevra'nın giderek artan şüpheleri öne çıkarken 2. bölüm tanıtımları da NOW tarafından yayınlandı.

ÖMÜR USTA NE ZAMAN?

Ömür Usta'nın 2. bölümü 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölüm özetinde ise Mete'nin kurduğu yalanlar, Ömür'ün oğluyla yaşadığı kırılma ve Nevra'nın gerçeklerin peşine düşmesi hikayenin öne çıkan gelişmeleri arasında gösteriliyor.

İkinci bölümde Ömür, Mete'nin kendisinden utandığını fark etmesinin ardından ağır bir yüzleşme yaşayacak. Cüneyt'in yeniden kumara yönelme ihtimali ve Nazlı'nın tek başına mücadele ettiği gerçek de Ömür'ün aile içinde karşı karşıya kalacağı sorunları büyütecek. Öte yandan Tunç ile Ömür'ün geçmişten gelen yakınlığı Nevra'yı rahatsız ederken Mete'nin anlattığı hayatla ilgili şüphelerin artması yeni bölümde dengeleri değiştirecek.

Ömür Usta ne zaman, yeni bölüm hangi gün? 2. bölüm tarihi

ÖMÜR USTA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Ömür Usta'nın yeni bölümleri her Pazar NOW ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizi ilk bölümüyle 27 Eylül Pazar günü yayın hayatına başladı ve mevcut yayın planında Pazar akşamları saat 20.00 kuşağında yer alıyor

ÖMÜR USTA KONUSU NE?

Ömür Usta, geçimini tamirat yaparak sağlayan ve üç çocuğu ile kayınvalidesinin sorumluluğunu taşıyan Ömür'ün mücadelesini merkezine alıyor. Çocuklarının geleceğini güvence altına almaya çalışan Ömür, ekonomik zorlukların ve toplumsal baskıların arasında ayakta kalmaya çalışırken geçmişten gelen ilişkiler ve aile içindeki sorunlarla da yüzleşiyor.

Ömür Usta ne zaman, yeni bölüm hangi gün? 2. bölüm tarihi

Ömür'ün yıllar sonra Tunç'la yeniden karşılaşması ise hikayenin önemli kırılma noktalarından biri olacak. Bu karşılaşma Tunç'un hayatındaki Nevra'yı da doğrudan etkilerken Ömür'ün çocuklarıyla yaşadığı sorunlar giderek derinleşecek. Nurgül Yeşilçay'ın Ömür'ü, Bülent İnal'ın Tunç'u ve Gonca Vuslateri'nin Nevra'yı canlandırdığı dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Senaryoyu Çağla Kızılelma kaleme alırken yapımcılığı Kerem Çatay üstleniyor.

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