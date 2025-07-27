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Orman yangınları neden çıkıyor, hangi illerde yangın çıktı? 2025’te bugüne dek 3.242 yangın meydana geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orman yangınları neden çıkıyor, hangi illerde yangın çıktı? 2025’te bugüne dek 3.242 yangın meydana geldi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurdumuzda 2025 yılı hem hava sıcaklıkları hem de orman yangınları dolayısıyla oldukça zor geçiyor. Ülkemizde 1 Ocak 2025-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında toplam 3.242 yangın çıktı. Yangınların 1.382’si doğrudan ormanlık alanlarda görülürken, 1.860’ı ise orman dışı kırsal bölgelerde meydana geldi. Orman yangınları neden çıkıyor, hangi illerde yangın çıktı soruları ise vatandaşların gündeminde yer buldu.

Türkiye 2025 yazında tarihinin en zorlu orman yangını sezonlarından birini yaşıyor. Artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarla birlikte insan kaynaklı ihmallerin de etkisiyle, ülke genelinde binlerce yangın meydana geldi. Peki, Orman yangınları neden çıkıyor, hangi illerde yangın çıktı?

Orman yangınları neden çıkıyor, hangi illerde yangın çıktı? 2025’te bugüne dek 3.242 yangın meydana geldi - 1. Resim

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKIYOR?

Orman yangınların temel nedeni olarak uzmanlar, insan kaynaklı ihmalleri gösteriyor. İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince’nin açıklamalarına göre, çıkan yangınların %90’ı insan eliyle başlıyor.

Sigara izmaritlerinin ormana atılması, anız yakılması, kaynak makineleriyle yapılan kıvılcımlı işler ve kontrolsüz şekilde yakılan piknik ateşleri orman yangını felaketlerinin başlıca sebepleri arasında.

Bunun yanında yaz aylarında artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar da yangının hızla yayılmasına neden oluyor. Uzmanlar vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve en ufak bir kıvılcım çıkarabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda sık sık uyarıyor.

Orman yangınları neden çıkıyor, hangi illerde yangın çıktı? 2025’te bugüne dek 3.242 yangın meydana geldi - 2. Resim

HANGİ İLLERDE ORMAN YANGINI ÇIKTI?

2025’in ilk yedi ayında Türkiye’nin pek çok ilinde orman yangınları meydana geldi. İstanbul, Çanakkale, Bolu, İzmir, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Antalya, Mersin, Muğla ve Adana yangınların sık görüldüğü illerin başında geliyor.

Bahsi geçen bölgelerde sıcak hava dalgaları, düşük nem oranı ve insan yoğunluğu yangın riskini artırıyor.

Orman yangınları neden çıkıyor, hangi illerde yangın çıktı? 2025’te bugüne dek 3.242 yangın meydana geldi - 3. Resim

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki alanlarda geçen yıl 78 yangın yaşanırken, bu yılın yalnızca Temmuz ayına kadar 38 yangın kaydedildi. Yangına hızlı müdahale amacıyla İstanbul’da 51 ilk müdahale ekibi, 28 arazöz, 374 yangın işçisi ve 10 bin yangın gönüllüsü görev yapıyor.

Ayrıca, insansız gözetleme kuleleri, termal kameralar ve İHA’larla riskli bölgeler 7/24 izleniyor. Yine de riskin en aza inmesi için bireysel önlemlerin hayati önemde olduğu belirtiliyor.

Orman yangınları neden çıkıyor, hangi illerde yangın çıktı? 2025’te bugüne dek 3.242 yangın meydana geldi - 4. Resim

ŞU ANA KADAR KAÇ ORMAN YANGINI ÇIKTI?

1 Ocak 2025 - 22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam 3.242 yangın meydana geldi. Çıkan yangınların 1.382’si ormanlık alanlarda, 1.860’ı ise orman dışı kırsal arazilerde gerçekleşti.

Yangınlarla mücadelede görevli 22 bin orman işçisinden yalnızca 12.537’si doğrudan sahada aktif görev alabiliyor.

 5 bin kişi alevlerle birebir mücadele ederken, 3 bin kişi soğutma çalışmalarında görev alıyor. Kalan 4.537 kişi ise riskli bölgelerde nöbet tutarak muhtemel yangınlara hazır bekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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