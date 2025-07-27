Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bir yangın da Osmaniye'de çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı

Bir yangın da Osmaniye'de çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Alıç Yaylası'nda çıkan orman yangınına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Türkiye, dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bir yangın da Osmaniye'de çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı - 1. Resim

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bir orman yangını da, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde patlak verdi.

Yangın, Düziçi ilçesi Alıç Yaylası İncebel mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Bir yangın da Osmaniye'de çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı - 2. Resim

Yangına helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yayılmasını önlemek için ekipler yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gece dolup taşıyor, gündüz kimse yok! Side Antik Şehri'ne turist akını yaşanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
16 yaşındaki gencin gizemli ölümü! İshak için polis ve savcı harekete geçti - Gündem16 yaşındaki gencin gizemli ölümü! İshak için polis ve savcı harekete geçtiİstanbul'da denize girme yasağı! En çok tercih edilen plajda son dakika kararı - Gündemİstanbul'da denize girme yasağı!Bakan Yumaklı ekim ayını işaret etti! "Riskli günlerden geçiyoruz" diyerek uyardı - Gündem"Riskli günlerden geçiyoruz" diyerek uyardıCevdet Yılmaz'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama - Gündem"Ciğerimiz yanıyor" diyerek paylaştı! Orman yangınları...CHP'li başkanın 2 dönemdir yapamadığı proje 8 ayda bitirildi! Hatay'da iki ilçenin arası 21 kilometre kısaldı - GündemCHP'nin 2 dönemde yapamadığı yol, 8 ayda bittiBursa'daki yangından acı haber geldi! 1 itfaiye eri hayatını kaybetti - GündemBursa'daki yangından acı haber geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...