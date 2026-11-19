2027 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve ilk iftar tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, oruç ne zaman başlıyor, 2027 Ramazan’ın ilk günü ne zaman, sahura ilk ne zaman kalkacağız? İşte detaylar...

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Ramazan ayının başlangıcı, ilk teravih namazı, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu. Peki, oruç ne zaman başlıyor, 2027 Ramazan’ın ilk günü ne zaman, sahura ilk ne zaman kalkacağız?

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2027 yılında Ramazan ayının ilk orucu 8 Şubat Pazartesi günü tutulacak. Tüm Müslümanlar bu tarihte ilk kez oruç ibadetini yerine getirecek. Ramazan ayı boyunca oruçlar imsak vaktinde başlayıp akşam ezanıyla sona erecek.

Oruç ne zaman başlıyor, 2027 Ramazan’ın ilk günü ne zaman, sahura ilk ne zaman kalkacağız?

2027 RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ NE ZAMAN, SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2027 Ramazan ayının ilk günü 8 Şubat Pazartesi, son günü ise 8 Mart Pazartesi olacak.

Oruç ne zaman başlıyor, 2027 Ramazan’ın ilk günü ne zaman, sahura ilk ne zaman kalkacağız?

2027 SAHURA İLK NE ZAMAN KALKACAĞIZ?

2027 yılının ilk sahuruna 7 Şubat Pazar gecesi kalkılacak. İlk teravih namazı da aynı akşam kılınacak. 7 Şubat gecesi sahura kalkacak olan Müslümanlar, 8 Şubat Pazartesi günü Ramazan'ın ilk orucunu tutacak.

Oruç ne zaman başlıyor, 2027 Ramazan’ın ilk günü ne zaman, sahura ilk ne zaman kalkacağız?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2027 Ramazan Bayramı, Ramazan ayının sona ermesinin ardından 9 Mart Salı günü başlayacak. Bayramın birinci günü 9 Mart, ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe olacak.

Ramazan Bayramı 9-11 Mart tarihleri arasında kutlanacak.

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