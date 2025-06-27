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Osayi Samuel Beşiktaş'a mı geldi? İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osayi Samuel Beşiktaş&#039;a mı geldi? İstanbul&#039;a geleceği tarih belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Osayi Samuel yeni takımı duyuruldu. Nijeryalı yıldız futbolcu Bright Osayi Samuel'in Beşiktaş'a gittiği duyuruldu. Kısa sürede imza atması beklenen oyuncunun İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Sarı lacivertli ekibin tekliflerini geri çeviren Osayi Samuel Beşiktaş'a mı geldi transfer detayları merak ediliyor. İstanbul'a geleceği tarih belli olan Nijeryalı futbolcunun kararı açıklandı. 

OSAYİ SAMUEL BEŞİKTAŞ'A MI GELDİ?

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre, Osayi Samuel Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. 3 yıllık sözleşme imzaladığını belirtirken yıllık 1.7 milyon euro kazanacağı ancak basit bonuslarla ücretin 1.9 milyon euro'ya kadar çıkabileceği ve Beşiktaş'ın imza parası ödeyeceği öğrenildi. Oyuncunun menajerinin anlaşma detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldiği ifade edildi. 

Osayi Samuel Beşiktaş'a mı geldi? İstanbul'a geleceği tarih belli oldu - 1. Resim

OSAYİ SAMEUL NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş'a transferi gerçekleşen Osayi Samuel, yarın (28 Haziran Cumartesi) Bright Osayi-Samuel saat 23.55'te İstanbul'a iniş yapacağı belirtildi.

Osayi Samuel Beşiktaş'a mı geldi? İstanbul'a geleceği tarih belli oldu - 2. Resim

OSAYİ SAMUEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Bright Osayi-Samuel'in 2024/25 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 39 maçta 2 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine İngiltere'nin Blackpool altyapısında başlamış sonrasında QPR ve Fenerbahçe formaları giymişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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