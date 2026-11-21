Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı ve sahalara dönüş takvimi gündemdeki yerini koruyor. Sol dizinden operasyon geçiren Nijeryalı golcü, tedavisinin ardından fiziksel çalışmalarına başladı. Taraftarlar ise ''Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi, Aston Villa maçında oynayacak mı?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte, Osimhen sakatlık durumu...

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Osimhen 7 Kasım'da Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildi. Operasyonun ardından tedavi sürecine başlayan golcü futbolcu, çalışmalarını sağlık ekibinin kontrolünde sürdürüyor. Peki, Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi, Aston Villa maçında oynayacak mı?

Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi, Aston Villa maçında oynayacak mı? Osimhen sakatlık durumu ile gündemde

OSİMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray'da Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisine yetişmesi hedefleniyor. Dizinden ameliyat olan futbolcunun iyileşme süreci sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık ekibinin onay vermesi ve teknik heyetin kararının ardından maçta görev alıp almayacağı belli olacak. Şu an için Beşiktaş karşılaşmasında oynayacağı kesinleşmiş değil.

Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi, Aston Villa maçında oynayacak mı? Osimhen sakatlık durumu ile gündemde

OSİMHEN ASTON VİLLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Nijeryalı golcü, ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Henüz takımla antrenmanlara başlamayan Osimhen'in İngiltere temsilcisi karşısında sahada olması zor görünüyor. Galatasaray sağlık ekibi, futbolcunun durumunu maç öncesinde yeniden değerlendirecek.

Osimhen Beşiktaş maçına yetişecek mi, Aston Villa maçında oynayacak mı? Osimhen sakatlık durumu ile gündemde

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK, SAKATLIK DURUMU NEDİR?

Osimhen'in sahalara dönüş tarihi, dizindeki iyileşme sürecine bağlı olarak belirlenecek. 7 Kasım'da geçirdiği operasyonun ardından salon çalışmalarına başlayan yıldız futbolcu, fizyoterapistler eşliğinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray sağlık ekibi oyuncunun durumunu düzenli olarak kontrol ediyor ve teknik direktör Okan Buruk'a bilgi veriyor. Fakat sahalara dönüşü konusunda kesin bir tarih henüz açıklanmadı.

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