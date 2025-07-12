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Osimhen'in Napoli sözleşmesi ne zaman bitiyor? Sözleşme detayları gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen&#039;in Napoli sözleşmesi ne zaman bitiyor? Sözleşme detayları gündemde
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sper Lig 2024-2025 sezonunda Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen, sezona damga vurmuştu. Ligi gol kralı olarak kapatan yıldız futbolcunun alatasaray'da kalması için görüşmeler sürüyor. Osimhen Napoli sözleşmesi ne zaman bitiyor ve sözleşme detaylarını merak edildi.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda yaşadığı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarına damga vuran Victor Osimhen transfer süreci yakından takip ediliyor. Sarı kırmızılı kulübün Napoli ile görüşmelerinin devam ettiği bilinirken Osimhen Napoli sözleşmesi detayları gündemde.

OSİMHEN NAPOLİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Victor Osimhen'in Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor. Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan yıldız oyuncu, sarı kırmızılı ekibe kiralandı 2024-25 sezonunda çıktığı 41 maçta 37 gol ve 7 asist yaptı. 

Osimhen'in Napoli sözleşmesi ne zaman bitiyor? Sözleşme detayları gündemde - 1. Resim

OSİMHEN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray, Victor Osimhen için yaptığı son teklif 40 milyon euro ve 2 taksitte 35 milyon euro oldu. Napoli'den bu teklife henüz cevap gelmedi. 

Osimhen'in Napoli sözleşmesi ne zaman bitiyor? Sözleşme detayları gündemde - 2. Resim

Bonservisiyle transferi için görüşmeleri sürdüren Galatasaray'ın tekliflerine cevap alamamasının nedeni İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli 26 yaşındaki futbolcu için daha yüksek bir bonservis veya peşin ödemenin daha yüksek olduğu bir teklif alabileceğine inanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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