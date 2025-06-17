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Otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlardan 14 gün uyarısı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlardan 14 gün uyarısı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomobil fiyatlarının artıp artmayacağı gündeme geldi. Uzmanlar araba almak isteyenler için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yapılan uyarılara göre 1 Temmuz’dan itibaren sıfır otomobil fiyatlarında yüksek bir artış bekleniyor.

Sıfır araç almak isteyenler için kritik dönem başladı. Uzmanlar araç almak isteyenlere 14 gün uyarısında bulundu. 1 Temmuz itibarıyla benzinli ve dizel araçlarda fiyat farkı aynı seviyeye inerken sıfır otomobil fiyatlarında ciddi bir artış yaşanacak.

OTOMOBİL FİYATLARI ARTACAK MI?

Kurban Bayramı’nın ardından markalar yeni fiyat listelerini hazırlamaya başladı. Otomotiv sektörü temsilcileri “1 milyon TL altı otomobil” döneminin kapanacağını belirtti. En uygun sıfır araçların bile Temmuz başında bir milyon TL’yi bulması bekleniyor. 

Otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlardan 14 gün uyarısı! - 1. Resim

BENZİNLİ Mİ DİZEL Mİ?

Temmuz ayında gelen fiyat artışıyla birlikte benzinli ve dizel motorlu araçlar arasındaki fiyat farkının aynı seviyeye gelmesi öngörülüyor.

BENZİNLİ ARAÇLAR

Daha düşük bakım ve sigorta giderleri
Şehir içi kullanımda pratiklik
Yılda 15 bin km’nin altında yol yapanlar için ekonomik

Otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlardan 14 gün uyarısı! - 2. Resim

DİZEL ARAÇLAR

Uzun yolda daha düşük yakıt tüketimi
Yüksek tork ve performans avantajı
Ancak DPF filtresi, AdBlue sistemi ve soğukta geç motor ısınması gibi ek masraflar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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