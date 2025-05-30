Petrol arama ve üretimde yeni adım! Türkiye, Afrika ülkesiyle güçlerinin birleştiriyor

Küresel enerji krizinde Türkiye aktif iş birliği hamleleriyle öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, petrol arama ve üretimi üzerine teknoloji ve bilgi transferine dayalı yeni işbirliği imkanlarını kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirtti.

Küresel çapta enerji krizleri baş gösterirken, Türkiye'nin bu alandaki önemli iş birlikleri ve adımları tüm karalılığıyla sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuk bakan Oumarou ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

PETROL ARAMA VE ÜRETİMDE BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Görüşmede, madencilikte süregelen işbirliklerinin ardından petrol arama ve üretimi üzerine teknoloji ve bilgi transferine dayalı yeni işbirliği imkanlarını kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Karşılıklı fayda ve sürdürülebilirlik ilkesiyle şekillenen ortak çalışmalarımızı daha da derinleştirerek iki ülke arasında uzun vadeli stratejik bir enerji ortaklığı kurmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, X hesabından şu mesajı paylaştı: