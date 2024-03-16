Peygamber Efendimiz sıkıntılı zamanlarında ne yapardı?

Peygamber Efendimiz zorluk ve sıkıntılar karşısında nasıl davranırdı, sorusu Müslümanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Zaman zaman içimiz sıkıldığında dua etme ihtiyacı hissederiz. Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) sıkıntılı zamanlarda ne yapardı? Peygamber Efendimiz zor ve sıkıntılı zamanlarda sahabi efendilerimize sıkıntıdan kurtulmak için hangi duaları tavsiye etmiştir? İşte detaylar.

Dert ve belaların geliş sebebini çoğu zaman bilemeyiz. Sıkıntılı hissedilen zamanlarda sığınacak bir liman ararız. Zaman zaman içimiz sıkıldığında dua etme ihtiyacı hissederiz. Peygamber efendimizin iç rahatlatan duaları ise, iç sıkılmalarına deva olur. Bu yüzden çoğu Müslüman Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bir şeye üzüldüğünde ne yapardı, Peygamber Efendimizin zorluk ve sıkıntılar karşısında nasıl davranırdı, sorusuna cevap arıyor. Peki, en çaresiz anda hangi dualar okunur? İşte detaylar.

PEYGAMBER EFENDİMİZ SIKINTILI ZAMANLARDA NE YAPARDI?

Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar olması mukadderdir. Çünkü bu dünya, adı üstünde, “imtihan dünyası”dır. Başa çıkmak için uğraştığımız imtihanlardan çok daha fazlasını Resûlullah (s.a.s) yaşamıştır. O, daha doğmadan babasını, henüz altı yaşındayken annesini kaybetmiş, yetim ve öksüz olarak büyümüştür. Can yoldaşı eşini ve altı çocuğunu kendi elleriyle toprağa vermiştir. Mekke’de bir avuç müminle birlikte müşriklerin amansız baskı ve işkencelerine, kısıtlama ve dışlamalarına maruz kalmıştır. Bütün bu sıkıntı ve musibetlere rağmen, Peygamber Efendimiz asla ümidini ve inancını kaybetmemiş, daima Rabbine sığınmış ve O’ndan yardım istemiştir. Şiddetten değil, merhametten yana tavır almış ve hiçbir zaman Allah’ın razı olmayacağı çözümlere tevessül etmemiştir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ SIKINTILI ANLARDA HANGİ SURELERİ OKURDU?

Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: “Müminin hali ne hoştur! Her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder; bu da onun için hayır olur.”

Peygamber efendimiz de sıkıntılı hissedilen zamanlarda okuması gereken bir duayı söylemiş. O dua da şöyledir: La ilahe illallahül'azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il'azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül'Arş-il-kerim.

Anlamı: Allah'ım beni tüm sıkıntılarımdan kurtar.