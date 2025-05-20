POMEM mülakat 2025! 32.dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman?

POMEM sözlü mülakat tarihleri merak edilip araştırılıyor. POMEM 32. dönem için lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından toplamda 12 bin kadın ve erkek öğrenci alımı yapılacak. Önceki dönemlere bakıldığında sözlü mülakatlar, fiziki yeterlilik sınavlarından hemen sonra yapılmıştı. Bu bilgilere bakıldığında 32. Dönem POMEM için de sözlü mülakatların fiziki yeterlilik sınavlarının tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

POMEM Polis Akademisi 32. Dönem öğrenci alımı için sözlü mülakat tarihleri arama motorlarında sorgulatılıyor. POMEM sınavlarına girmiş olan adaylar, sözlü mülakatları beklemeye başladı.

Değerlendirme adayın; bilgi düzeyi, özgüveni, ifade etme yeteneği gibi olmak üzere beş ayrı kritere göre gerçekleşecektir. Her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden değerlendirme yapılacak.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ: 32. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

32. Dönem POMEM sözlü mülakat sınavları iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Bahsi geçen sınavda Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden paylaşılacaktır. Ayrıyeten adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

32. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Sözlü mülakata katılan adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için belli bir süre tanınacaktır. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.