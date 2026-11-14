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Portekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi yayın bilgileri

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Portekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi yayın bilgileri
Başlık ResmiPortekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi yayın bilgileri

Portekiz-Danimarka maçı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde grup aşamasının beşinci haftasında oynanacak karşılaşmalar arasında yer alıyor. Portekiz'in sahasında Danimarka'yı ağırlayacağı mücadele öncesinde maçın yayın kanalı, başlama saati ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile Danimarka, A Ligi 4. Grup'ta karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz, dört maçta elde ettiği dört galibiyetle liderliğini sürdürürken Danimarka grupta ikinci sırada bulunuyor. İki takımın karşılaşması öncesinde canlı yayın bilgileri ve maçın oynanacağı stadyum belli oldu.

PORTEKİZ-DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Danimarka maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 22.45'te A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un beşinci hafta mücadelesi, Portekiz'in Braga kentindeki Estadio Municipal de Braga Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenirken dördüncü hakem David Smajc olacak. Video yardımcı hakem olarak Matej Jug, yardımcı VAR olarak ise Alen Borosak görev yapacak.

Portekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi yayın bilgileri
Başlık ResmiPortekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi yayın bilgileri

PORTEKİZ-DANİMARKA MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Portekiz-Danimarka karşılaşması A Haber üzerinden canlı ve şifresiz izlenebilecek. Karşılaşma öncesinde Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı dört maçın tamamını kazanarak 12 puana ulaştı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Danimarka ise 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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