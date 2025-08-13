PSG Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Süper Kupa finali oynanacak

2024-2025 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile UEFA Avrupa Ligi’nin son kazananı Tottenham Hotspur, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç şifresiz canlı olarak ekrana gelecek. Peki, PSG Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte, maç yayın bilgileri...

PSG-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG ile Tottenham arasındaki 50. UEFA Süper Kupa finali, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İtalya’nın Udine kentindeki Bluenergy Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

PSG-TOTTENHAM MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

PSG-Tottenham UEFA Süper Kupa finali, TRT 1’in yanı sıra dijital platformlarda tabii üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Maç, televizyonun yanı sıra TRT 1’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla telefon, tablet veya bilgisayardan yüksek kalitede takip edilebilecek. Şifresiz ekrana gelecek mücadeleyi futbolseverler her yerden izleyebilecek.

PSG-TOTTENHAM MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

PSG-Tottenham maçının muhtemel 11’leri açıklandı.

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Sarr, Johnson, Richarlison, Kudus

PSG-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG-Tottenham UEFA Süper Kupa finali, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22:00’de İtalya’nın Udine kentindeki Bluenergy Stadyumu’nda oynanacak.