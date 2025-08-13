Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > PSG Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Süper Kupa finali oynanacak

PSG Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Süper Kupa finali oynanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PSG Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Süper Kupa finali oynanacak
UEFA Süper Kupa, PSG, Tottenham, TRT 1, Canlı Yayın, Futbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Süper Kupa finali için geri sayım başladı. PSG ile Tottenham karşı karşıya geleceği mücadele şifresiz olarak ekrana gelecek. 'PSG Tottenham maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir' merak ediliyor. İşte, PSG-Tottenham maçı ilk 11'leri ve maç kadrosu...

2024-2025 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile UEFA Avrupa Ligi’nin son kazananı Tottenham Hotspur, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç şifresiz canlı olarak ekrana gelecek. Peki, PSG Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte, maç yayın bilgileri...

PSG-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG ile Tottenham arasındaki 50. UEFA Süper Kupa finali, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İtalya’nın Udine kentindeki Bluenergy Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. 

PSG Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Süper Kupa finali oynanacak - 1. Resim

PSG-TOTTENHAM MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

PSG-Tottenham UEFA Süper Kupa finali, TRT 1’in yanı sıra dijital platformlarda tabii üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Maç, televizyonun yanı sıra TRT 1’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla telefon, tablet veya bilgisayardan yüksek kalitede takip edilebilecek. Şifresiz ekrana gelecek mücadeleyi futbolseverler her yerden izleyebilecek. 

PSG Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Süper Kupa finali oynanacak - 2. Resim

PSG-TOTTENHAM MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

PSG-Tottenham maçının muhtemel 11’leri açıklandı. 

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Sarr, Johnson, Richarlison, Kudus

PSG Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Süper Kupa finali oynanacak - 3. Resim

PSG-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG-Tottenham UEFA Süper Kupa finali, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22:00’de İtalya’nın Udine kentindeki Bluenergy Stadyumu’nda oynanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Norveç’te korkunç siber saldırı! Rus hackerlar barajı ele geçirdi: Baraj kapaklarını saatlerce açık kaldıKülliye'de kritik Yüksek İstişare Kurulu toplantısı! Masadaki en önemli konu aile
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS tercihleri saat kaçta bitiyor? Tercihlerde son gün! - HaberlerYKS tercihleri saat kaçta bitiyor? Tercihlerde son gün!Başakşehir Viking maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Başakşehir'in tur atlama ihtimali - HaberlerBaşakşehir Viking maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Başakşehir'in tur atlama ihtimaliGelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? 2025 Yeni sezon tarihi merak konusu oldu - HaberlerGelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? 2025 Yeni sezon tarihi merak konusu olduBaşakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak - HaberlerBaşakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? Son dakika Kadıköy Bandırma seferlerinim akıbeti araştırılıyor - Haberler13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? Son dakika Kadıköy Bandırma seferlerinim akıbeti araştırılıyorGelin Evi sunucusu kim oldu, ne zaman başlıyor? 9. sezon fragmanı yayınlandı - HaberlerGelin Evi sunucusu kim oldu, ne zaman başlıyor? 9. sezon fragmanı yayınlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...