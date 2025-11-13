Güney Kore'de korkunç kaza! Pikap dükkana daldı, ölü ve yaralılar var
Güney Kore'nin Bucheon kentinde pikabın bir dükkana ve girişindeki yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sürücünün alkol veya uyuşturucu etkisinde olmadığı kaydedildi.
Özetle
Dünya
Güney Kore'nin Bucheon kentinde pikabın dükkana ve yayalara çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
- Kaza, 60'lı yaşlarındaki sürücünün pedalları karıştırması sonucunda gerçekleşti.
- Sürücü gözaltına alındı.
- İtfaiye yetkilileri, sürücünün alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadığını belirledi.
Pikabın yol üzerindeki bir dükkana ve yayalara çarptığı korkunç kaza Güney Kore'nin Bucheon kentinde yaşandı.
Yonhap ajansının haberine göre, polis, başkent Seul yakınlarındaki Bucheon kentinde yerel saatle 11.00 sularında bir pikabın, dükkana ve dükkanın girişindeki yayalara çarptığını açıkladı.
2 ÖLÜ, 18 YARALI VAR
Polis, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını belirtti. Kazanın, pikabın 60'lı yaşlarındaki sürücüsünün aracın pedallarını karıştırması sonucu meydana geldiğini tahmin eden polis, sürücüyü gözaltına aldı.
İtfaiye yetkilileri de güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini, sürücünün alkol veya uyuşturucu etkisinde olmadığını kaydetti.
