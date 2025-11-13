Litvanya’da bir hava yolu şirketinde çalışan yardımcı pilotun kaptan olabilmek için sahte sertifikalar düzenlediği ve çok sayıda Avrupa uçuşuna kaptan koltuğunda katıldığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken sahte pilotun görevden alındığı bildirildi.

Litvanya merkezli Avion Express hava yolu şirketinde yaşanan skandal dünya gündemine bomba gibi düştü. Yardımcı pilot olarak çalışan bir kişi, kaptan pilot olmak için sahte belgeler düzenledi.

GEREKLİ NİTELİKLERE SAHİP OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Alman basın kuruluşu Aero Telegraph’ın haberine göre, sahte pilotun gerekli niteliklere sahip olmadığı ve geçmişte yalnızca Garuda Indonesia hava yollarında yardımcı pilot olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

GÖREVDEN ALINDI

Olayın ardından Avion Express tarafından yapılan açıklamada, şirket bünyesinde çalışan pilotun görevden alındığı bildirildi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Kısa süre önce pilotun mesleki geçmişine ilişkin doğrulanmamış bilgiler elimize ulaştı. Hemen iç soruşturma başlatıldı ve süreç halen devam ediyor."

"GÜVENLİK EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

Sözcü ayrıca işe alım süreçlerinin havacılık düzenlemeleriyle uyumlu olduğunu ve 'güvenlik ile mevzuata uygunluğun en büyük öncelikleri' olduğunu vurguladı. Pilotun, Avion Express aracılığıyla Almanya merkezli Eurowings dahil olmak üzere diğer Batı Avrupa hava yolları için de uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi. Eurowings, konuyla ilgili açıklamasında, “Konuyu güvenlik uzmanlarımızla ayrıntılı biçimde inceliyoruz,” ifadesini kullandı.



Kaynak: Anadolu Ajansı

2005 yılında kurulan Avion Express, Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu’ya uçuşlar düzenliyor. Filosunda 55 adet Airbus A320 ailesi uçağı bulunan Avion Express’in uçakları, modeline göre 180 yolcuya kadar kapasiteye sahip.

Eurowings ise düşük maliyetli bir hava yolu olup, Avion Express dâhil birçok şirketle iş birliği yapıyor. Havayolu, Lufthansa Grubu’na bağlı ve bu grup ayrıca Austrian Airlines, Swiss International Air Lines ve Brussels Airlines gibi şirketlerde de pay sahibi.

ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası