İtalya'da dev final: PSG'nin rakibi Inter! Fransızlar, Süper Kupa'da ilk peşinde

Futbolda 50'inci UEFA Süper Kupa, Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiliz temsilcisi Tottenham arasında 13 Ağustos'ta yapılacak maçla sahibini bulacak. TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak karşılaşmada, 2 takım da ilk zaferini elde etmeye çalışacak.

REAL MADRID, MILAN VE BARCELONA'YI GERİDE BIRAKTI

Real Madrid, geçtiğimiz yıl Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını ele geçirdi. Madrid ekibinin 6 kez müzesine götürdüğü kupada Barcelona ve Milan 5'er defa mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan; 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona; 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Real Madrid; 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

GALATASARAY 2000 YILINDA KAZANDI

Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000 tarihinde oynanan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı. Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

SON YILLARA İSPANYA DAMGASI

İspanya ekipleri, Süper Kupa'daki son 16 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaştı. Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022, 2024) geldi. Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019, 2021 ve 2023'te ise İngiltere temsilcileri Liverpool, Chelsea ve Manchester City, UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu. İspanyollar 17, İngilizler 10 ve İtalyanlar 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

FRANSIZLAR İLK ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Fransızlar, bu sene PSG'nin boy göstereceği UEFA Süper Kupa'da ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Süper Kupa'da daha önce bir kez Fransa temsilcisi mücadele etti. PSG, 1996 yılında yer aldığı kupada Juventus'a 6-1 ve 3-1'lik skorlarla yenildi.

25 AYRI TAKIM KAZANDI

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden 25 farklı takım kazandı. Real Madrid 6, Milan ve Barcelona 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez kupada mutlu sona ulaştı. UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez sahip oldu.

1972'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI

Hollanda'nın Ajax takımı ile İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972 yılında oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı. O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA 2 takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı. Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.