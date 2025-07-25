PTT 'İznik Konsili'nin 1700. Yılı' için özel zarf üretti

Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Temmuz 2025 11:22 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 11:31 - Güncelleme:

Hıristiyanlar için önemi olan 1. İznik Konsili PTT tarafından özel hatıra zarfına dönüştürüldü.

İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü için PTT dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. PTT AŞ tarafından "1. İznik Konsili'nin 1700. Yılı" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 70 lira bedelli özel gün zarfı, PTT iş yerlerinden ve "www.filateli.gov.tr" adresinden edinilebilecek. Filatelik ürünün satışının yanı sıra "İznik Roma Tiyatrosu Selçuk Mah. Şht. Yzb. Süleyman Satır Sk, İznik/BURSA" adresinde, mesai saatlerinde "1. İznik Konsili'nin 1700. Yılı 25.07.2025 İZNİK" ibareli özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı. İlgili Haber Papa İznik'e neden geliyor? Katolik Ortodoks farkı... Roma, İstanbul, Moskova üçgeni... Ekrem Buğra Ekinci cevapladı Zarfın üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi logosu da yer alıyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Ali Tüfekçi