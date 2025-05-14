Putin İstanbul'a gelecek mi? Belirsizlik sona erdi!

İstanbul’da gerçekleşecek Ukrayna-Rusya görüşmesine saatler kalmışken Putin’in İstanbul’a gelip gelmeyeceği yönündeki belirsizlik sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gelmeyeceği öğrenildi.

Ukrayna-Rusya arasında ateşkes olup olmayacağı tüm dünyada merakla beklenirken Vladimir Putin’in Ukrayna görüşmek için Türkiye'ye gelmeyeceği öğrenildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin müzakerelere önceden katılacağı bildirilmişti.

PUTİN İSTANBUL’A GELECEK Mİ?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye’nin arabuluculuğunda barış görüşmelerine hazırlanıyordu. Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasına göre 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da yapılacak müzakereye Putin katılmayacak.

PUTİN TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Dünya kamuoyunun gözü Ukrayna-Rusya barış müzakerelerinde. 15 Mayıs Perşembe günü yapılacak olan görüşmeler için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yola çıktı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’ye gelmeyeceği öğrenildi.

Yarın Ukrayna ile doğrudan görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinsky, Galuzin, Fomin ve Kostyukov liderliğindeki Rus heyeti müzakereye katılacak.

ZELENSKİ ANKARA’YA GELİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gelmeyeceği açıklandığı dakikalarda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin İstanbul’a varmak için Ankara’ya yola çıktığı öğrenildi.