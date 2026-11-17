Sevilen animasyon serisi Rafadan Tayfa, yeni filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Serinin altıncı sinema filmi olan Rafadan Tayfa Gordion sene sonunda vizyona girecek. Rafadan Tayfa Gordion ne zaman çıkacak merak edilirken heyecanla beklenen filmin vizyon tarihi duyuruldu.

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Rafadan Tayfa Gordion vizyon tarihi belli oldu! Yeni yapımda bu kez Ankara'nın tarihi mirası, gizemli işaretler ve binlerce yıllık bir efsane ön plana çıkacak. Filmin yeni fragmanının yayımlanmasıyla birlikte izleyiciler, Rafadan Tayfa ekibinin yaşayacağı maceraya ilişkin ilk ayrıntıları da öğrenme fırsatı buldu. Peki, Rafadan Tayfa Gordion ne zaman çıkacak?

Rafadan Tayfa Gordion ne zaman çıkacak? İşte vizyon tarihi!

RAFADAN TAYFA GORDİON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rafadan Tayfa hayranlarının merakla beklediği yeni filmin vizyon tarihi açıklandı. TRT ve ISF Studios ortaklığında hazırlanan Rafadan Tayfa Gordion, 25 Aralık 2026 Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak.

Rafadan Tayfa Gordion ne zaman çıkacak? İşte vizyon tarihi!

Serinin altıncı filmi olarak hazırlanan yapım, yılın son günlerinde çocukları ve aileleri sinema salonlarına davet edecek. Filmin duyurulan tarihiyle birlikte yeni fragman da sosyal medya platformlarında izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Rafadan Tayfa Gordion ne zaman çıkacak? İşte vizyon tarihi!

RAFADAN TAYFA GORDİON SESLENDİRMENLERİ KİMLER?

Rafadan Tayfa Gordion filminin seslendirme ekibinde deneyimli oyuncular ve ses sanatçıları yer alıyor.

Filmin seslendirme kadrosunda Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Şirin Giobbi, Aysın Işımer, Emine Sergen Kazbek, İsmet Numanoğlu, Hakan Bozbey, Serdar Özap, Altay Çapan ve Okan Şenozan bulunuyor.

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