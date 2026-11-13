Yeni filmleri uzun zamandır sinemalarda gösterilemeyen “Rafadan Tayfa”nın hukuki ihtilafı çözüldü. Popüler serinin yeni yapımları tekrar vizyona girecek.

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Türk sinemasının en çok seyredilen animasyon serisi olan “Rafadan Tayfa” tekrar sinemalara dönüyor. Eserin ortak yapımcısı TRT ile yapım şirketi İSF Stüdyo arasında geçtiğimiz yıllarda “Rafadan Tayfa” markasına dair ticari anlaşmazlık meydana geldiği, konunun mahkemeye taşındığı öğrenildi.

Bu yüzden geçen sene aralık ayında gösterilmesi planlanan serinin altıncı filmi “Rafadan Tayfa: Gordion”un vizyon tarihinin devamlı ertelendiği ortaya çıktı.

Mesele tatlıya bağlandı, yapım tekrar vizyona giriyor: ‘Rafadan Tayfa’ mahkemeden döndü

Ancak Türkiye gazetesinin edindiği bilgiye göre ihtilaf giderilerek mesele tatlıya bağlandı. Eserin marka hakları tamamen TRT’ye devredildi. Böylece “Rafadan Tayfa”nın yeni filmleri tekrar vizyon takvimine kondu.

SİNEMALAR CANLANACAK

Uzun zamandır hazır olarak bekletilen “Rafadan Tayfa: Gordion”un ise 25 Aralık tarihinde sinemalarda yer alması bekleniyor. Bunun dışında 2029’a kadar serinin 3 yeni filminin daha vizyona girmesi planlanıyor. Eserlerin İSF Stüdyo tarafından çekileceği bildiriliyor. Uzun zamandır beklenen popüler animasyonla birlikte sinema salonlarının yeniden canlanacağı tahmin ediliyor.

Mesele tatlıya bağlandı, yapım tekrar vizyona giriyor: ‘Rafadan Tayfa’ mahkemeden döndü

TRT’DE DOĞAN BAŞARI HİKÂYESİ

2014 yılında TRT Çocuk kanalında çizgi film olarak doğan yapım, 2018’de ilk defa sinema filmi olarak seyirciyle buluşmuştu. İlk eser olan “Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası” 1 milyon 800 bin kişi tarafından seyredilerek şaşırtıcı bir başarı yakalamıştı.

Mesele tatlıya bağlandı, yapım tekrar vizyona giriyor: ‘Rafadan Tayfa’ mahkemeden döndü

Serinin sonraki filmleri de popüler olarak milyonlarca çocuk seyirciye ulaştı. “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” 3,4 milyon, “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” 2,8 milyon, “Rafadan Tayfa: Hayrimatör” 2,8 milyon, “Rafadan Tayfa: Kapadokya” ise 2,3 milyon kişi tarafından seyredildi. Böylece eser, Türk sinema tarihinin en çok seyredilen yerli animasyon serisi oldu.

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