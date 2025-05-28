Real Betis - Chelsea hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi final canlı yayın bilgileri

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şampiyonluk için sahaya çıkacak takımlar Real Betis ve Chelsea olacak. Real Betis - Chelsea hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta canlı yayınlanacak merakla takip ediliyor. UEFA Konferans Ligi final canlı yayın bilgileri netlik kazandı.

REAL BETIS - CHELSEA HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sezonun en önemli karşılaşması futbolseverlerle buluşuyor. Real Betis ile Chelsea arasında oynanacak final mücadelesi, milyonların merakla beklediği dev organizasyonlardan biri.

Polonya'nın Wroclaw kentinde, Tarczynski Arena’da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek. TRT 1 yayını sayesinde tüm futbolseverler büyük heyecana ücretsiz şekilde ortak olabilecek.

REAL BETIS - CHELSEA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi finali, 28 Mayıs Çarşamba akşamı futbol dünyasını ekran başına kilitleyecek. Saat 22.00’de başlayacak mücadele, Avrupa’da sezonun son kupası için oynanacak.

Finalin hakemliğini Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto üstlenecek. Peljto'nun yardımcıları Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Türkiye'den Halil Umut Meler olarak belirlendi. Ayrıca Kerem Ersoy da rezerv yardımcı hakem görevini üstlenecek. Final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak stadyum ise Polonya’nın Wroclaw şehrinde bulunan Tarczynski Arena olacak.

REAL BETIS - CHELSEA KADRODA KİMLER EKSİK?

Final mücadelesi öncesinde her iki takımda da eksik oyuncuların varlığı dikkat çekiyor. Real Betis cephesinde bazı önemli isimler kadroda yer alamayacak. Ezequiel Avila, Hector Bellerin, Llorente ve Marc Roca kesin olarak forma giyemeyecek.

Ayrıca kaleci Fran Vieites ile Sabaly'nin durumları maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan Chelsea'de de kritik eksikler var. Wesley Fofana, David Fofana ve Kellyman kadroda yer almayacak. Bunun yanı sıra, Christopher Nkunku ve genç yetenek Marc Guiu’nun durumu da maç saatinde belli olacak. Her iki takımın da eksiklerine rağmen sahaya güçlü kadrolarla çıkması bekleniyor.

REAL BETIS - CHELSEA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Real Betis: Adrián – Y. Sabaly, M. Bartra, Natan, R. Rodríguez – P. Fornals, J. Cardoso – Antony, Isco, A. Ezzalzouli – C. Bakambu

Chelsea: F. Jørgensen – R. James, T. Adarabioyo, L. Colwill, M. Cucurella – E. Fernández, M. Caicedo – N. Madueke, C. Palmer, J. Sancho – N. Jackson