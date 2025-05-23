Real Betis - Valencia hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlanacak? La Liga maçı bu akşam!

İspanya La Liga’da sezonun son haftalarına yaklaşılırken futbolseverler, Real Betis ile Valencia arasında oynanacak kritik karşılaşmaya kilitlendi. Ligde Avrupa kupalarına katılma hedefi bulunan iki güçlü ekip, bu akşam kozlarını paylaşacak. Real Betis - Valencia hangi kanalda, şifresiz mi canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak merakla takip ediliyor.

Sezonun son düzlüğüne girilirken alınacak her puan büyük önem taşıyor. Real Betis ev sahibi avantajıyla sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa kupaları yolundaki şansını artırmak istiyor. Valencia da dış sahada alacağı üç puanla iddiasını korumak niyetinde.

REAL BETIS - VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Real Betis - Valencia maçı Türkiye’de futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Karşılaşma 23 Mayıs Cuma akşamı futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Real Betis - Valencia maçı bu akşam S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Canlı yayın şifreli platform üzerinden gerçekleşeceği için maçı izlemek isteyenlerin S Sport üyeliğine sahip olması gerekecek.

REAL BETIS - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN?

La Liga’da sezonun kritik dönemlerinden biri yaşanırken, Real Betis ile Valencia arasında oynanacak mücadele, 23 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek.

Real Betis - Valencia maçının başlama saati 22.00 olarak açıklandı. Sevilla'da Real Betis’in Benito Villamarín Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, her iki ekip için de büyük önem taşıyor.

Maç saati yaklaştıkça hem teknik heyetler hem de taraftarlar için heyecan zirveye ulaşmış durumda.

REAL BETIS - VALENCIA MUHTEMEL 11

REAL BETIS: Adrián, Á. Ortiz, M. Bartra, N. Mendy, R. Perraud, W. Carvalho, S. Altimira, Antony, G. Lo Celso, J. Rodriguez, C. Hernández

VALENCIA: G. Mamardashvili, C. Mosquera, C. Tárrega, M. Diakhaby, J. L. Gayà, F. Pérez, J. Guerra, E. Barrenechea, L. Rioja, U. Sadiq, A. Almeida