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Bandırmaspor Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig play off 2. tur rövanş maçı şifresiz canlı yayında!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bandırmaspor Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig play off 2. tur rövanş maçı şifresiz canlı yayında!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teksüt Bandırmaspor, 1. lig play off 2. turu rövanş maçında Geosis Boluspor'u konuk ediyor. Süper Lige çıkmak isteyen iki takımın mücadelesi yakından takip ediliyor. Şifresiz yayınlanacak Bandırmaspor Boluspor maçı canlı yayın kanalı, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol 1. Lig play off 2. turu rövanşında Bandırmaspor Boluspor ile karşılaşacak. İlk maçı 4-1 kazanan Bandırmaspor, seyircisi önünden önemli bir avantaja sahip.

Eşleşmenin galibi play-off finalinde Süper Lig'e yükselebilmek için Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

BANDIRMASPOR BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak Bandırmaspor Boluspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Bandırmaspor Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig play off 2. tur rövanş maçı şifresiz canlı yayında! - 1. Resim

Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

Kritik karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Bandırmaspor Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig play off 2. tur rövanş maçı şifresiz canlı yayında! - 2. Resim

NEREDEN İZLENİR?

Süper Lige yükselme mücadelesi veren Bandırmaspor ile Boluspor arasındaki kritik rövanş maçı TRT Spor kanalından yayınlanacak. Karşılaşmayı, https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor bağlantısından online izleyebilirsiniz. 

Bandırmaspor Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig play off 2. tur rövanş maçı şifresiz canlı yayında! - 3. Resim

BANDIRMASPOR BOLUSPOR MUHTEMEL İLK 11

Teksüt Bandırmaspor: Akın; Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan; Hikmet, Remi, Murat Cem; Ndongala, Bilal, Diony

Geosis Boluspor: Çağlar; Ali, Fethi, Naby Oulare, Enes; İshak, Oğuz Kağan, Jefferson; Hasani, Mukairu, Babacar

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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