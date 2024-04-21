Real Madrid - Barcelona maçında Arda Güler yedeklerde olacak

"El Clasico" Real Madrid-Barcelona maçı bu akşam (21 Nisan) 22.00'de oynanacak

"El Clasico" Real Madrid-Barcelona maçı bu akşam (21 Nisan) 22.00'de oynanacak

Bugün (21 Nisan) 22.00'de oynanacak El Clasico Real Madrid - Barcelona maçında Arda Güler oynayacak mı, yedeklerde mi olacak araştırılıyor.

Real Madrid - Barcelona maçı ilk 11'ler ve Arda Güler kadroda olacak mı olmayacak mı araştırılıyor.

La Liga'da 78 puanla zirvede yer alan Real Madrid, ikinci sırada bulunan 70 puanlı Barcelona karşısında avantajını korumak istiyor.

Barcelona ise maçı kazanarak aradaki farkı 5 puana indirmeyi planlıyor.

Barcelona maçındaki ilk 11'i belli oldu.

Lunin, Lucas V., Tchouameni, Rüdiger, Camavinga, Modric, Valverde, Kroos, Vini Jr., Rodrygo, Bellingham

Arda Güler'in ise yedeklerde olduğu görüldü.

İki takım bugün 189. kez karşı karşıya geliyor. Karşılaşmalarda Real Madrid 78, Barcelona 75 kazandı. 35 maç ise beraberlikle bitti.