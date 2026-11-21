İspanya La Liga'da heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadelede gözler hem Madrid ekibinin ligdeki performansında hem de milli futbolcu Arda Güler'in kadro durumunda olacak. Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi merak edilirken maçın canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 maç kadrosu da netleşti.

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Real Madrid ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatan Arda Güler'in karşılaşmada ilk 11'de görev alıp almayacağı sorgulanırken futbolseverler maçın başlama saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?

Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11de mi? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11ler

REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Celta Vigo arasındaki La Liga mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekrana gelecek.

Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11de mi? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11ler

REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Real Madrid - Celta Vigo karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11de mi? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11ler

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Hafta içinde kulüple olan sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatan genç yıldızın karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Real Madrid - Celta Vigo maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11de mi? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11ler

REAL MADRİD - CELTA VİGO MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Güler, Diomande, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Celta Vigo: Radu, Rodriguez, Caceres, Alonso, Rueda, Antanon, Burcio, Carreira, Aspas, Duran, Swedberg

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