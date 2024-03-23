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Haberler > Haberler > Resmi Gazete yayımlandı! Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı... 23 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete yayımlandı! Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı... 23 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Resmi Gazete yayımlandı! Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı... 23 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararları

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 23 Mart Resmi Gazete yayımlandı. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Mart 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? Resmi Gazete bugünkü kararları neler? İşte dikkat çeken Resmi Gazete kararları...

23 Mart 2024 Resmi Gazete belli oldu. Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararlar açıklandı. Resmi Gazete'de 23 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, 23 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete bugünkü kararları neler? İşte bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği
–– Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/03/2024 Tarihli ve 12519, 12520, 12521, 12522 ve 12524 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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