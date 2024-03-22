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Haberler > Haberler > AYM yeni başkanı Kadir Özkaya’nın seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı! 22 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararları

AYM yeni başkanı Kadir Özkaya’nın seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı! 22 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AYM yeni başkanı Kadir Özkaya’nın seçilmesine dair karar Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! 22 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete kararları

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 Mart Resmi Gazete yayımlandı. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer aldı. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Mart 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? Resmi Gazete bugünkü kararları neler? İşte dikkat çeken Resmi Gazete kararları...

22 Mart 2024 Resmi Gazete belli oldu. Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararlar açıklandı. Resmi Gazete'de 22 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, 22 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete bugünkü kararları neler? İşte bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

–– Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir ÖZKAYA’nın Seçilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

–– Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin İşletilmesine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/03/2024 Tarihli ve 10873 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2024 Tarihli ve 2020/36976 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2024 Tarihli ve 2021/56667 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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