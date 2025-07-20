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Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar alındı? 20 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yükseköğretim, İhale, İlan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığına vekalet işlemi, bir yükseköğretim yönetmenliğinde değişiklik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile beraber birçok ihale ve ilanlara yer verildi.

Bugünkü Resmi Gazete'de birçok bakanlıklar, kurumlar ve Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan önemli kararlar paylaşıldı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar alındı? İşte tüm ayrıntılar...

Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar alındı? 20 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar araştırılıyor - 1. Resim

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN HANGİ KARARLAR ALINDI? 

20 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de; Cumhurbaşkanlığına vekalet görevlendirmesi, üniversite bünyesindeki bir merkeze dair yönetmenlik değişikliği, Enerji Piyasası Düzenlemesi Kurulu (EPDK) kararı ve T.C. Merkez Bankası'na ait iç borçlanma senedi değerlerinin yer aldığı ilanlar yayımlandı. 

Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar alındı? 20 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar araştırılıyor - 2. Resim

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2025 Tarihli ve 13645 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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